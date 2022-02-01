Batman'da kar nedeniyle 105 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Batman'da kar nedeniyle 105 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da kar nedeniyle 105 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 105 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BATMAN (AA) - Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 105 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Batman'ın kuzey kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Kar nedeniyle 45 köy ve 60 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman, kar, Güncel, Haber

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