Batman'da kar nedeniyle 1 belde ve 8 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanın 1 belde ve 8 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanın 1 belde ve 8 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Kayapınar Beldesi ile Doruk, Tepecik, Gökçe, Yayladüzü, Ardıçlı, Bağözü, Sapanlı ve Bağlıca köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri