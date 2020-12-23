Batman'da kar çilesi başladı
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Batman'da kar çilesi başladı

23.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:42

- Batman'da kar çilesi başladı Yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan araç Özel İdare ekiplerince kurtarıldı Kapanan köy yollarının açılması için de çalışmalar başlatıldı Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köylülerin zorlu kar mesaisi başladı.

- Batman'da kar çilesi başladı

Yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan araç Özel İdare ekiplerince kurtarıldı

Kapanan köy yollarının açılması için de çalışmalar başlatıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köylülerin zorlu kar mesaisi başladı. Köy yolunda mahsur kalan bir araç Özel İdare ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sason'a bağlı yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışıyla birlikte zorlu kış mesaisine başlayan vatandaşlar, kar üzerinde hayvanlarını besleyerek çatılarında biriken karları temizliyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason'a bağlı Soğanlı köy yolunda mahsur kalan bir araç Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Batman'da kar çilesi başladı
Batman'da kar çilesi başladı
Batman'da kar çilesi başladı
Batman'da kar çilesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ

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