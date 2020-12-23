Batman'da kar çilesi başladı

- Batman'da kar çilesi başladı Yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan araç Özel İdare ekiplerince kurtarıldı Kapanan köy yollarının açılması için de çalışmalar başlatıldı Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köylülerin zorlu kar mesaisi başladı.