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Batman'da kapalı yollar bir bir açılıyor

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Yerel

- Batman'da kapalı yollar bir bir açılıyor Batman'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 265 köy ve mezra yolundan 199'ı açıldı.

BATMAN (İHA) - - Batman'da kapalı yollar bir bir açılıyor

BATMAN - Batman'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 265 köy ve mezra yolundan 199'ı açıldı. Kapalı olan yollar için çalışmalar devam ediyor.

Batman'da, yoğun kar yağışları nedeniyle özelikle kırsal yollar olmak üzere 265 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hummalı çalışmanın ardından Gercüş ilçesinde 36 köy, Kozluk'ta 69 köy, Sason ilçesinde de 44 köy ve 50 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Batman genelinde kaplı durumda olan 66 yerleşim yeri yolu için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Batman'da kapalı yollar bir bir açılıyor

Batman'da kapalı yollar bir bir açılıyor

Batman'da kapalı yollar bir bir açılıyor

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Son Dakika Haberleri

Batman, kar, Yerel, Haber

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