Batman'da kanadı kırık kargaya özel güvenlik görevlileri sahip çıktı

BATMAN (AA) - Batman'da iki özel güvenlik görevlisi, devriye gezerken buldukları yaralı kargayı, gerekli bakımı yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Eren Sayın ve Ali Abayay, sabah saatlerinde devriye gezerken kanadı kırık olduğu için uçamayan ve kediler tarafından kovalanan kargayı fark etti.

Yaralı ve bitkin halde buldukları kargaya sahip çıkan Sayın ve Abayay, nöbet tuttukları kulübede kargaya su ve yemek verdi.

Eren Sayın AA muhabirine, kargayı bulduklarında çok acıktığını ve susadığını fark ettiklerini söyledi.

Karganın durumunun şu an iyi olduğunu anlatan Sayın, "Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini aradık." dedi.

Ali Abayay da yaralı ve besin sıkıntısı yaşayan hayvanlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Soğuk havalarda hayvanlara destek olunması gerektiğine işaret eden Abayay, "Onları besleyelim. Penceremizin önüne ekmek kırıntısı ve su bırakalım. Kapı önlerine sokak hayvanları için yiyecek bırakalım. Onlar da Allah'ın yarattığı canlılar, unutmayalım." diye konuştu.

Sayın ve Abayay daha sonra yaralı kargayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.