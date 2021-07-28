Batman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Kozluk merkezinde meydana geldi. Hız limitini aşan 21 HA 949 plakalı kamyonet sürücüsü, önündeki 33 CHC 55 plakalı otomobile arkadan vurdu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı