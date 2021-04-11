Batman'da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı

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Batman'da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı Batman'da Toptancılar Sitesinde kamyon sürücüsünün camı açık bıraktığını gören bir şahıs, saniyeler içinde cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Batman'da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı

BATMAN - Batman'da Toptancılar Sitesinde kamyon sürücüsünün camı açık bıraktığını gören bir şahıs, saniyeler içinde cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Batman Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesine mal getiren kamyon şoförünün camını açık bıraktığı fark eden hırsız kamyona tırmanıyor ve içerideki telefonu alıp cebine atıyor. Telefonu çalan şahıs kayıplara karıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN