Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı
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Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı Batman'da sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız kasadan paraları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı

BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız kasadan paraları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezinde sabah saatlerinde gerçekleşti. 17 yaşındaki zanlı, elindeki cep telefonu feneriyle kafeye girip kasadan 2 bin lira çalarken görüntülendi. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı
Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı
Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı
Batman'da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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