Batman'da aranan 4 şüpheli yakalandı

Batman'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda silah ve fişek ele geçirildi.

Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ilde daha önce meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının firari şüphelisi ve ayrıca nitelikli yağma ile silah ticareti suçlarından aranan M.A.H. ile birlikte, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve nitelikli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan B.S., yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle yağma suçundan aranan M.A. ve M.C.D. isimli şahıslar saklandıkları adreste yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN

