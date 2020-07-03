Batman'da kaçakçılık operasyonları Batman'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı telefon, sigara, makaron ve tütün ele geçirildi.

Batman'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı telefon, sigara, makaron ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince geçen Haziran ayında gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyonda 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 17 bin 300 boş-dolu makaron, 7 bin 90 paket sigara, 75 cep telefonu, 2 bin 250 paket elektronik sigara filtresi, 71 kilogram nargile tütünü, 139 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA