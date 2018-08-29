Batman'da Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi

Batman'da bir kargo firmasının aracına yapılan baskında gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü ve tütün ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde 27 Ağustos'ta saat 18.00'da yapmış oldukları çalışmalarda bir kargo şirketinden gümrük kaçağı sigara gönderileceği bilgisi üzerine ekiplerimizce kargoya ait araba 18.30 sıralarında cezaevi çevre yolu çıkışın da durdurulmuş araçta savcı huzurunda yapılan aramada 6 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 200 kilo nargile tütünü ve 30 kilo tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili kargo yetkilisi olan şahsın şüpheli sıfatı ile araç sürücüsünün ise bilgi sahibi sıfatı İl Emniyet Müdürlüğümüzde işlemleri devam etmektedir" denildi. - BATMAN