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Batman'da kaçak sigara operasyonu

Batman'da kaçak sigara operasyonu
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde bin 388 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde bin 388 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mardin- Batman kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Yapılan aramada bin 388 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.?

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AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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