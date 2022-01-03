Batman'da kaçak sigara operasyonu
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batman'ın Gercüş ilçesinde bin 388 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde bin 388 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mardin- Batman kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.
Yapılan aramada bin 388 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.?
AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet