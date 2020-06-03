Batman'da kaçak sigara operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
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Batman'da kaçak sigara operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

Batman'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi yakalandı.

Batman'da kaçak sigara operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
03.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:29

Batman'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan bir haftalık çalışma sonucunda, durumunda şüphelenilerek durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 11 bin 885 paket kaçak sigara, 116 cep telefonu 3 bin 870 elektronik sigara filtresi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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