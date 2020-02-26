Batman'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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Batman'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Batman'da 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

26.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:18
Batman'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

'da 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Karayün köyünde "yatır" olarak bilinen bir mezarda şüpheli kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli 2 detektör, kazma, kürek ve jeolog kazı çekiciyle suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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