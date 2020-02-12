Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı
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Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

BATMAN Belediyesi'nce kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik çıktı.

12.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:51
Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

Belediyesi'nce kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik çıktı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının saldırdığı zabıtalardan biri hafif yaralandı. 

Batman belediye ekipleri tarafından yapılan 'çarpık imar ve kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları' kapsamında, 'nde, kaçak ve riskli olduğu değerlendirilen bir inşaat tespit edildi. Yıkım kararının alınmasının ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yıkım sırasında zabıta ekipleri ve inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının zabıta ekiplerine saldırması sonucu bir zabıta görevlisi hafif yaralandı. Grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Gerginliğin ardından sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışması, öğle saatlerinde tamamlandı.  

 


Kaynak: DHA
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