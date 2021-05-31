Batman'da kaçak içki imalathanesine baskın
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Batman'da kaçak içki imalathanesine baskın

Batman'da kaçak içki imalathanesine baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde 855 litre sahte içki ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Batman'da imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde 855 litre sahte içki ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sağlık Mahallesi Komando Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin imalathaneye dönüştürülerek sahte içki üretimi yapıldığı yönünde bilgilere ulaştı. İş yerini takibe alan polis, imalathaneye dönüştürülen yerde bir araca bidonlarla sahte içki yüklendiğini belirledi. Söz konusu iş yerinde yapılan aramada toplamda 855 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan düzenek, gümrük kaçağı 50 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adili işlem başlatıldı. - BATMAN

Batman'da kaçak içki imalathanesine baskın
Batman'da kaçak içki imalathanesine baskın
Batman'da kaçak içki imalathanesine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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