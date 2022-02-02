Batman'da kaçak avcılık yapanlara ceza yağdı

BATMAN (İHA) - Batman'da, kaçak avcılık yapanlara yönelik yapılan denetimlerde 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Batman Valiliği tarafından kaçak avcılık yapanlarla ilgili yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri tarafından farklı zamanlarda icra edilen ayrı ayrı denetim ve kontroller neticesinde; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen 11 şahsa 14 bin 32 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ayrıca, icra edilen denetim ve kontrollerde 2 silaha mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konularak Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BATMAN