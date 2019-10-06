Batman'da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 40 litre on numara yağ ve 2 bin 70 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

06.10.2019 14:56
Batman'da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 40 litre on numara yağ ve 2 bin 70 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik iki farklı adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 4 bin 40 litre karışımlı on numara yağ, 2 bin 70 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.


Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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