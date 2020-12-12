Batman'da kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
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Batman'da kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

12.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:24
Batman'da kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Batman'da kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Batman'da kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Mahallesi'nde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kabloları çalmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.T. ve C.Ç. tutuklandı, G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 3 zanlıya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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