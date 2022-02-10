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Batman'da JASAT 5 hırsızlık olayını aydınlattı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da JASAT 5 hırsızlık olayını aydınlattı

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir GSM firmasına ait çalınan jeneratörü bulmak için yürüttüğü çalışma kapsamında 4 hırsızlık olayını daha aydınlattı.

BATMAN (AA) - Batman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) bir GSM firmasına ait çalınan jeneratörü bulmak için yürüttüğü çalışma kapsamında 4 hırsızlık olayını daha aydınlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesinin Örmegöze köyünde 5 Şubat'ta bir GSM şirketine ait baz istasyonundan jeneratör çalındı.

Jasat tarafından yürütülen çalışma sonucu 6 Şubat'ta düzenlenen operasyonda M.K, N.D. ve M.T. ile Ö.S. gözaltına alındı.

Ö.S.'ye ait hurdalıkta inceleme yapan JASAT ekipler, 31 Temmuz 2021'de Akça köyünde meydana gelen evden hırsızlık, 10 Aralık 2021'de Akça köyünde yaşanan jeneratör hırsızlığı, 5 Şubat'ta Çamlıtepe Mahallesinde meydana gelen jeneratör hırsızlığı, 6 Şubat'ta Binatlı köyünde meydana gelen hırsızlıkta çalınan malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ö.S. hakkında hırsızlık malını satın almak suçundan işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.K, N.D. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jeneratör, Batman, JASAT, Güncel, Haberler

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