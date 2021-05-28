Batman'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir eve yaptığı uyuşturucu baskınında uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir eve yaptığı uyuşturucu baskınında uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bir evde yapılan aramada 110 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 3 adet kesici ve delici alet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalamalar sonucunda konuyla ilişkili 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı