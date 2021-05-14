Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı

Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınlarını yalnız bırakmayan jandarma personelleri, şehit yakınlarıyla birlikte şehitlikleri ziyaret ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınlarını yalnız bırakmayan jandarma personelleri, şehit yakınlarıyla birlikte şehitlikleri ziyaret ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınlarıyla birlikte şehitlikleri ziyaret eden jandarma personelleri, bayramda da şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Jandarma ekiplerinin buldukları her fırsatta kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten gazi Cuma Soner, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da jandarma ekipleri sayesinde kendilerini yalnız görmediklerini ve hatırlandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti. - BATMAN

Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı
Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı
Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı
Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı
Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 15:44:34. #1.15#

title