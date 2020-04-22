Batman'da jandarma ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor Batman kırsalında terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan jandarma ekipleri, şimdi de korona virüs tedbirleri nedeni ile dışarı çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Batman kırsalında terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan jandarma ekipleri, şimdi de korona virüs tedbirleri nedeni ile dışarı çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Batman Valiliği koordinatörlüğünde Sason İlçe Kaymakamlığında Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda köylerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların temel alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde kalmaları için uyarılarda bulunan ekipler, talep etmeleri halinde tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Köylerde jandarma ekiplerini karşısında gören vatandaşlar, yardımlarından dolayı ekiplere dua ve teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA