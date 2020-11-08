Batman'da İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor
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Batman'da İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor

08.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:13
Batman'da İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor

İzmir'de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için Batman'da düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için Batman'da düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

Türk Kızılay Batman Şubesi ile Batman Gençlik Merkezi tarafından kurulan yardım stantlarında depremzedeler için ayni ve nakdi yardım toplanıyor.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, özellikle gıda yardımı topladıklarını belirterek, arzu edenlerin nakdi yardımda da bulunabileceğini söyledi.

Okçu, vatandaşları kent merkezinde üç noktada kurulan yardım stantlarına beklediklerini ifade ederek, zor zamanlarda birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığını aktardı.

Depremin ülkenin bir gerçeği olduğuna işaret eden Okçu, "Dün İzmir'de yaşandı, yarın başka bir kentimizde yaşanabilir. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızı empati yapmaya ve İzmirli depremzedelere yardım yapmaya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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