Batman'da İzinsiz Sığınmacı Çalıştırana 7 Bin Lira Ceza

Batman İl Göç İdaresi Müdürü Vahap Asma, Suriyeli ve Afgan



sığınmacıların çalışma koşullarına uyulması için Türkçe ve Arapça yazılı bilgilendirme broşürü dağıttıklarını söyledi. Broşürde, yabancılara yasak meslekler arasında diş hekimliği, hasta bakıcılık, eczacılık, veterinerlik, özel hastanelerde müdürlük, avukatlık ve noterlik yer alırken, izinsiz sığınmacı çalıştıran işyerlerine 7 bin lira ceza verileceği belirtildi. Açıklamalara göre 20 bin 770 Suriyeli ve Afgan sığınmacının olduğu Batman'da, yabancılara çalışma hayatına dair referans bilgilerinin yer aldığı Türkçe-Arapça yazılı büroşürler dağıtıldı. Broşürlerde işverenler ve sığınmacıların uyması gereken kurallar olduğunu belirten Batman İl Göç İdaresi Müdürü Vahap Asma, İşverenler, çalışanlarıyla birlikte işin her aşamasında, işten kaynaklı tehlikeleri sürekli tespit edip, muhtemel risklere karşı tedbir almakla yükümlüdür. İzinsiz sığınmacı çalıştıran işveren 2018 yılında 7 bin 130 lira, izinsiz çalışan sığınmacı da 2 bin 851 lira ceza ödemek zorundadır. dedi.



YABANCILARA YASAK MESLEKLER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sığınmacıların çalışma hayatına dair referans bilgilerini Suriyeli mültecilere anlattıklarını ifade eden İl Göç Müdürü Asma, yabancılara yasak meslekleri de hatırlattıklarını söyledi. Asma, Bakanlık; Diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, özel hastanelerde sorumlu müdürlük, avukatlık, noterlik, özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi, kara suları dahilinde balık, kaptanlık, çarkçılık, kılavuzluk-tayfalık ve gümrük müşavirliğinde mültecilerin çalışamayacağını açıkladı. Yabancılara yasak meslekleri de hatırlatıyoruz. 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir. diye konuştu.



İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU



İşsizlik maaşına yönelik başvuruları da değerlendirdiklerini kaydeden Asma, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde sığınmacılar İş-Kur'a başvurmalıdır. 30 gün içinde başvurulmaması halinde başvuruda geçilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC kimlik numaralı nüfus cüzdanıyla her hangi PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilir. dedi. Broşürlerde ayrıca geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni olmadan çalıştırılmasının yasaklandığı, asgari ücretin altında ücret ödenmeyeceği ve yabancıların sigortasız çalıştırılamacağı açıklandı.