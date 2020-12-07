Batman'da istismara uğrayan küçük kız, koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batman'da istismara uğrayan küçük kız, koruma altına alındı

07.12.2020 08:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:40
Batman'da istismara uğrayan küçük kız, koruma altına alındı

BATMAN'da istismara uğrayarak hamile kaldığını iddia eden P.Ö., başka bir ilde bulunan Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezi'ne (ÇOKİM) yerleştirildi.

BATMAN'da istismara uğrayarak hamile kaldığını iddia eden P.Ö., başka bir ilde bulunan Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezi'ne (ÇOKİM) yerleştirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı bir köyde yaşayan P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezimize (ÇOKİM) yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili Bakım ve Sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur" denildi.

Haber:  ?Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

İlgili Haberler

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı
Yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı (2)
Yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı (2)
TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı
TÜDAV: Büyük beyaz köpek balığı koruma altına alınmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu
Magazin Öner Erkan Gökhan Alkan Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Serdar Aziz Caner Erkin Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da istismara uğrayan küçük kız, koruma altına alındı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 08:43:46. #1.14#
title