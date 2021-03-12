"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı

Batman'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Batman'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Hamdullah Altun, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

"On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık