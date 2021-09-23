Batman'da istihdam edilecek 337 kişi kurayla belirlendi - Haberler
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Batman'da istihdam edilecek 337 kişi kurayla belirlendi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da istihdam edilecek 337 kişi kurayla belirlendi

Batman'da İŞKUR bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilecek 137 kişi için kura çekildi.

BATMAN (AA) - Batman'da İşkur bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilecek 137 kişi için kura çekildi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kurada 224'ü asil 337 kişi belirlendi.

Kura çekimine katılan İŞKUR Müdürü Besim Eviz, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında istihdam edileceklerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldığını belirtti.

Kura sonucunun hayırlı olmasını dileyen Eviz, "Vatandaşlardan kendi becerilerine uygun, kalıcı işlere yönelmelerini talep ediyoruz." dedi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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