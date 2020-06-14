HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayan esnafa toplam 103 milyon 51 bin 490 lira destek

Batman'da korona virüs salgını döneminde iş ve gelir kaybı yaşayan vatandaşlara toplam 103 milyon 51 bin 490 lira yardım yapıldı.

Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayan esnafa toplam 103 milyon 51 bin 490 lira destek
14.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:32

Batman'da korona virüs salgını döneminde iş ve gelir kaybı yaşayan vatandaşlara toplam 103 milyon 51 bin 490 lira yardım yapıldı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanıyla Batman'da dönemsel ihtiyaç sahiplerine 103 milyon 51 bin 490 TL lira destek sağlandı. AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Batman'a 103 milyon 51 bin 490 lira nakdi destek sağlandığını bildirdi. Sosyal Destek Programında 1., 2. ve 3. faz ile 59 bin 326 haneye toplam 59 milyon 326 bin lira ödendiğini aktaran Gür, kısa çalışma ödeneğiyle 8 bin 633 çalışana 22 milyon 295 bin 65 lira, nakdi ücret desteğiyle 9 bin 273 çalışana 12 milyon 685 bin 479 lira, işsizlik ödeneği ile 3 bin 502 kişiye 8 milyon 744 bin 946 lira ödendiğini kaydetti. Başkan Gür, devletin tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya ve hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini ilke edinmiş AK Partimiz, her zaman olduğu gibi korona virüs sürecinde de bu prensiple hareket etmiş ve devlet millet kaynaşması en üst seviyede sağlanmıştır. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet etme yolunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Ekonomi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak Ekonomi
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek Ekonomi
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı Ekonomi
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Emre Kınay Ebru Polat Yasmin Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Karar Kadın Jandarma
Şu an buradasınız: Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayan esnafa toplam 103 milyon 51 bin 490 lira destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 15:01:11. #1.14#
title