Batman'da iş merkezinde yangın
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Batman'da iş merkezinde yangın

Batman'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

21.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:17
Batman'da iş merkezinde yangın

'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki 8 katlı iş merkezinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, olay yerine çok sayıda , polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.


Batman Belediyesine ait ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TÜPRAŞ itfaiyelerinden destek istendi.

Yangın, ekiplerin iki saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.


Batman Belediyesi Müdürü Şafii Bekleyici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının iş merkezinin kozmetik ürün deposu olarak kullanılan 8'inci katında çıktığını söyledi.


Can kaybının olmadığı olayda 40 kişilik ekiple yangına müdahale ettiklerini belirten Bekleyici, TPAO ve TÜPRAŞ ekiplerinin desteğiyle yangının söndürüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA
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