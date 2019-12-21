Batman'da iş merkezinde yangın

21.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:17

Batman'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki 8 katlı iş merkezinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.



Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TÜPRAŞ itfaiyelerinden destek istendi.

Yangın, ekiplerin iki saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.



Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Şafii Bekleyici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının iş merkezinin kozmetik ürün deposu olarak kullanılan 8'inci katında çıktığını söyledi.



Can kaybının olmadığı olayda 40 kişilik ekiple yangına müdahale ettiklerini belirten Bekleyici, TPAO ve TÜPRAŞ ekiplerinin desteğiyle yangının söndürüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA