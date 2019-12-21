Batman'da iş merkezinde yangın
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Batman'da iş merkezinde yangın

Batman'da bir iş merkezinde yangın çıktı.

21.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:37
Batman'da iş merkezinde yangın

'da bir iş merkezinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki 8 katlı iş merkezinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi.

Batman Belediyesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA
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