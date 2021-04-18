Batman'da iş dünyasından Türk Kızılay'a kan bağışı desteği
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Batman'da iş dünyasından Türk Kızılay'a kan bağışı desteği

Batman'da iş dünyasından Türk Kızılay'a kan bağışı desteği
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi üyeleri, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi üyeleri, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Dernek üyeleri, ramazan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ardından açıklamalarda bulunan ASKON Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Batmanlıları kan bağışında duyarlı olmaya davet etti.

Sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğine işaret eden Nasıroğlu, "Bizler iş insanları olarak, bu mübarek ramazan ayında ve artan salgın hastalık nedeniyle ihtiyacı olan hastalarımıza şifa olması için kan bağışında bulunduk. Kan bağışı yapmak gerçekten kutsal bir görevdir. Verilecek her kanın çok büyük değeri olduğunu biliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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