Batman'da ipek böceği yetiştiricilerine dut fidanı desteği verildi

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiricileriyle bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, yetiştiricilere kapama dut bahçe yapımı için fidan desteği sundu.

Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde ipek böceği yetiştiricileri ile bir araya gelen Sason Kaymakamı Murat Mete, kozanın ipek böceğine dönüşme süreci ile ilgili tüm aşamaları hakkında Batman Koza Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş'tan bilgi aldı. İpek böcekçiliğinin ilçede geliştirilmesi ve üretimin artırılması için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Kaymakam Mete, yetiştiricilerle kapama dut bahçeleri ve boğum işlemi için depo yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. - BATMAN