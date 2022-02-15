Batman'da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

BATMAN (İHA) - Batman'da, internet ve elektrik hat kablolarını çaldığı tespit edilen 2 kişi, JASAT ekipleri tarafından yapılan sıkı takiple suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkez ilçesi Bıçakçı köyünde 6 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili olarak Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) görüntü incelemesi neticesinde, 250 metre kabloyu araçlarıyla şüpheli E.Ş. ve V.Ş'nin çaldığı tespit edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 Şubat'ta yapılan operasyonla 2 şahıs Bıçakçı Yol Kontrol Noktasında bir araç ile seyir halindeyken yakalandı. Araçta yapılan kontrolde DEDAŞ'a ait 300 metre elektrik kablosu, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kerpeten ve 1 çift iş eldiveni ele geçirildi. Bahse konu elektrik kablosunun Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden çalındığı tespit edilirken, DEDAŞ yetkililerine teslim edildiği ifade edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.Ş. ve V.Ş'nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa