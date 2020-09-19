Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde inşaat işçilerinin elektrik akımına kapılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
19.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:54

Batman'ın Gercüş ilçesinde inşaat işçilerinin elektrik akımına kapılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Kayapınar beldesinde inşaatta çalışan Abdülkadir Altunk (49) ve Veysi Ayata (35), iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Altunk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer işçi Ayata'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada, Altunk'un cesedi, otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - İbrahim Torlak
İbrahim Torlak
AA Editörü
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