Batman'da inşaat bekçisi genç ölü bulundu
Batman'da inşaat bekçisi genç ölü bulundu.
Batman'da inşaat bekçisi genç ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tilmerç Mahallesi'nde inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde işe geldiklerinde bekçi Hasan Filiz'i (18), kaldığı kulübede hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Filiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Hasan Filiz'in cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.