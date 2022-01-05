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Batman'da incir dikim etkinliği

Batman'da incir dikim etkinliği
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman'da Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde incir dikim etkinliği yapıldı.

BATMAN (AA) - Batman'da Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde incir dikim etkinliği yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Aydın yöresinde yapılan incir tarımının dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

Aydın'da incir tarımından çok ciddi bir katma değer elde edildiğini kaydeden Şahin, yeni Hasankeyf'te incir olmak üzere tarımı yeniden canlandırılması ve geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Çok sayıda ürünü çiftçilerle tanıştıracaklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Çiftçimize bunun eğitimini de vereceğiz. Bütün Hasankeyf parmakla gösterilen çok özel bir yer olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Biz bu çalışmasının bir parçasını burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim."

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk ise 90 dekarlık bir alana yeni tarım ürünlerini denediklerini bildirdi.

Öztürk, "Bu alanda 1470 meyve fidanı ve 9 bin lavanta ekimi yapıldı. Yaklaşık 5 bin 400 de tıbbi aromatik bitki ekimi yapılacak. Bu alan bir meyve vahası haline gelecek." dedi.

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AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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