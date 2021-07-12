Batman'da İluh ve Avşo derelerinin ıslahı tamamlanıyor

Batman'da İluh ve Avşo derelerindeki ıslah çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Batman'da İluh ve Avşo derelerindeki ıslah çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün açıklamasında, Batman'a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği kaydedildi.

İlde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, Batman'da DSİ Genel Müdürlüğünün baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte yapımı devam eden İluh ve Avşo derelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, İluh Deresi Erköklü mevkisi ile mansap kısımlarında toplam 3 bin 162 metre betonarme kanal ve 5 menfez/köprü yapımı, Avşo Deresi'nde de 1050 metre uzunluğundaki betonarme kanal çalışmalarının tamamlandığını, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık