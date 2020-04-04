Batman'da ilginç evden çıkma savunması 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürümBATMAN Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine 'Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm' yanıtını aldı.

Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm

BATMAN Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine 'Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm' yanıtını aldı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve bazı yöneticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla kentin bazı noktalarında denetim yaptı. Kıraç, Turgut Özal Caddesi'nde gezenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken, ücretsiz maske dağıttı.

Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sormasının ardıdan 3 gündür evden çıkmadığını belirten kişinin, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım" sözleri, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.

Kaynak: DHA