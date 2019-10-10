Batman'da il koordinasyon toplantısı yapıldı
Batman'da il koordinasyon toplantısı yapıldı.
Batman'da il koordinasyon toplantısı yapıldı.
Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki döneme ait yatırım projeleri değerlendirildi.
DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmalarının sürdürüğünü belirterek, "Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu 135 metre yükseklikte. Sadece enerji üretimiyle yılda 2 milyar lira." dedi.
Diğer kurum temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.