Batman'da ikinci fen lisesi açılacak Batman'da yeni fen lisesi açılıyor.

Batman'da yeni fen lisesi açılıyor.

AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir yaptığı açıklamada, il merkezindeki Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin proje okuluna dönüştürüleceğini belirterek, lisede elektrik-elektronik, bilişim, kimya, makine, motorlu araç ve metal teknolojileri ile mobilya tasarım bölümlerinin yer alacağını söyledi.

Özdemir yine şehir merkezinde yer alan Fatma Aliye Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı'nca fen lisesine dönüştürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA