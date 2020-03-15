Batman'da ikinci fen lisesi açılacak
Batman'da yeni fen lisesi açılıyor.
15.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:42
Batman'da yeni fen lisesi açılıyor.
AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir yaptığı açıklamada, il merkezindeki Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin proje okuluna dönüştürüleceğini belirterek, lisede elektrik-elektronik, bilişim, kimya, makine, motorlu araç ve metal teknolojileri ile mobilya tasarım bölümlerinin yer alacağını söyledi.
Özdemir yine şehir merkezinde yer alan Fatma Aliye Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı'nca fen lisesine dönüştürüleceğini kaydetti.
Kaynak: AA