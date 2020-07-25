Batman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Batman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 Suriyeli yaralandı.

Batman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
25.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:46

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 Suriyeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Nazal Alabaıd Alibr'ın (49) kullandığı plakasız motosiklet ile Mohahmmed Haj Must (50) idaresindeki 72 MA 0301 plakalı motosiklet, Başova köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Must'un kullandığı motosikletteki Mustafa Mola Huse (38), ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücülerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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