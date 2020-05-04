Batman'da iki katlı bina karantinaya alındı

Kozluk ilçesinde iki katlı bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk ilçesinde iki katlı bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeni Çağlar Köyü Küme Evlerindeki iki katlı binada karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA