Batman'da iki katlı bina karantinaya alındı
04.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:02
Kozluk ilçesinde iki katlı bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kozluk ilçesinde iki katlı bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeni Çağlar Köyü Küme Evlerindeki iki katlı binada karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA