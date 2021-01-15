Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdi

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile barıştı.

Batman'da Çiftçi ve Bademci aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sonucu başlayan husumet, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kanaat önderleri Abdülkerim ve Abdullah Direkçi'nin araya girmesiyle giderildi.

Arapkent Medresesinde düzenlenen barış töreninde dualar edildi, Çiftçi ve Bademci aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek husumeti sona erdirdi.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, husumetli iki ailenin barışması için toplandıklarını, söz konusu davaların sona ermesi için herkese görev düştüğünü söyledi.

Bu davaları bölgeden silip, kaldıracaklarını kaydeden Özdemir, şöyle konuştu:

"Hep birlikte, gençlerimizi ve çocuklarımızı kurtarma kararlılığındayız. İslamiyet'te bunu biliyoruz, 'Birinin işlediği suçtan, günahından ve kabahatinden dolayı, kardeşi veya yakını mesul tutulamaz'. Barış olmadığı zaman suçsuz, günahsız olan bir başkasının belki hayatlarının veya yuvaların dağılmasına neden olacak ama bizler mümin, Müslüman ve aklıselim büyük bir toplum olarak bunun önüne geçmemiz lazım."

Barışmaya ikna olan taraflara, gösterdikleri olgunluktan dolayı teşekkür eden Özdemir, bir daha bu tür kötü olaylarının yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık