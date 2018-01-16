Batman'da İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı

Batman'ın Hasankeyf İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımında bulunuldu.

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 550 aileye hane başına bir ton kömür yardımı yapılarak, toplamda 550 ton kömürün kaymakamlığın imkanları ile hanelere telsim edildiğini belirtti. - BATMAN