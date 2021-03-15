Batman'da ihtiyaç sahibi 550 aileye destek
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Batman'da ihtiyaç sahibi 550 aileye destek

15.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:16
Batman'da ihtiyaç sahibi 550 aileye destek

Batmanlı işadamı tarafından 550 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Batmanlı işadamı tarafından 550 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Midyatlı hayırsever Mahsum Altunkaya tarafından hazırlanan yardım kolileri, Gercüş ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarları gözetiminde ihtiyaç sahibi vatandaşların evine teslim edildi.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Okay, her yıl yaptığı yardımlardan dolayı Altunkaya'ya teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi Hasan Bıçakçı ise "Allah onlardan razı olsun çok teşekkür ederim. Bu yardımların millette çok faydası oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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