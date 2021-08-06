Batman'da huzura kavuşan Zore Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor
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Batman'da huzura kavuşan Zore Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Batman'da huzura kavuşan Zore Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Batman'daki Zore Vadisi kavuştuğu huzurla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Batman'daki Zore Vadisi kavuştuğu huzurla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Batman-Diyarbakır sınırında yer alan, yıllarca terörün gölgesinde kalan Zore Vadisi, tesis edilen güvenle artık doğal güzellikleriyle adından söz ettiriyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle izole rota arayanların tercihi olan vadi ve burada yer alan Zore Çayı ziyaretçileri cezbediyor.

Vatandaşlardan Emin Bulut, uzun süredir bölgeye gelmeyi hayal ettiğini, bugün de bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Bulut, 40 dereceyi aşan hava sıcaklığında Zore Çayı'nda serinleme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bir tarafı Mereto Dağı, bir tarafı Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Andok Dağı. Cennetten bir köşeyi andıran Zore Vadisi'ne herkesi bekliyoruz." dedi.

Yılmaz Aydın ise 30 yıl önce bölgedeki olaylardan dolayı köylerini bırakıp Diyarbakır'ın Bismil ilçesine göç etmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "Güvenlik sıkıntısından dolayı çocukluğumuzun geçtiği bu bölgeye gelemiyorduk. Şimdi hamdolsun, güvenlik sıkıntısı ortadan kalktı, Diyarbakır'dan buraya geldik. İki gün kalıp Diyarbakır'a döneceğim." diye konuştu.

Sason ilçesinde oturan Mahsum Özbek, daha önce ziyaret edemedikleri çaya civar köylerde yaşayan vatandaşlarla yüzmeye geldiklerini belirtti.

Mehmet Aydın ise bölgenin doğal güzelliklerini çok beğendiklerini dile getirerek, "Burası masallar diyarını andırıyor." ifadesini kullandı.

Sabahattin Atalay, daha önce güvenlik endişesiyle Zore Vadisi'ne gelemediklerini söyleyerek, "Terörün bitme noktasına gelmesiyle rahatça gelip burada zaman geçirebiliyoruz. Şelalelerde güzel vakit geçiriyor, serinliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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