Batman'da "Huzur" uygulamasında 15 araca para cezası uygulandı - Haberler
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Batman'da "Huzur" uygulamasında 15 araca para cezası uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da

Batman İl Jandarma Komutanlığınca 74 farklı noktada "Huzur" uygulaması yapıldı.

BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca 74 farklı noktada "Huzur" uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada 276 personel yer alırken, 74 farklı noktada uygulama gerçekleşti. Bin 312 vatandaşın kimlik sorgusu ve 364 aracın kontrolünün yapıldığı uygulamada, yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi hakkında işlem uygulandı, 15 araca ise trafik idari para cezası uygulandı. - BATMAN

Batman'da Huzur uygulamasında 15 araca para cezası uygulandı

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