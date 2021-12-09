Batman'da Huzur Toplantısı yapıldı

BATMAN (AA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sorumluluk Alanı ve Huzur Toplantısı gerçekleştirildi.

? Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Kütüphanesinde, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla yapılan toplantıda, 2021 yılında yapılan faaliyetler aktarıldı.

İl Emniyet İl Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman'da asayiş ve hırsızlıkta yüzde 17'lik bir düşüşün yaşadığını bildirdi.

Kıraç, şöyle konuştu:

"Anne ve babalara iş düşüyor. Alışma dönemi diye tabir ettiğimiz olan kuluçka dönemini erken tespit edip önlem almamız lazım. Netice itibariyle Batman'da veriler iyi ve genel itibariyle insanlar huzur içerisinde. Genel anlamda şehrimiz huzur içerisinde. Sadece polisin tedbir alması ile bu olaylar bitmez. Mahalle muhtarlarına da iş düşüyor."

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Dokumacı ise Batman'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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