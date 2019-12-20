Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı
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Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı

bıçaklı kavga: 19 yaralıBATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

20.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:41

bıçaklı : 19 yaralı

'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında meydana geldi. Mezrada oturan husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla taşlı- bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı
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